In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung.



In dieser Ausgabe geht es um Apple, Netflix, Wirecard, Worldpay, Bayer, Tesla, Volkswagen und Nel. Apple steigt wie erwartet in das Streaming-Geschäft ein. Aber die Vorstellung der neuen Dienstleistungen wirkte etwas überhastet. Entsprechend fiel die Reaktion der Aktie aus: Es gab keine. Aber das dürfte sich mittel- bis langfristig ändern. Interessanterweise konnte die Aktie von Netflix während der Apple-Präsentation sogar zulegen. Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die aktuelle Bewertung von Wirecard und die laufende Übernahmewelle in der Branche, deren jüngstes "Opfer" der Payment-Anbieter Worldpay war. Weitere Themen sind der nicht enden wollende Absturz der Bayer-Aktie, neue Herabstufungen für Tesla, neue Sorgen bei Volkswagen und den Wasserstoff-Wert Nel, der seht beliebt, aber mittlerweile auch sehr teuer ist. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach auf http://www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.