Fundamental: Dank bundesweit steigender Mieten vor allem in Berlin hat der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen deutlich mehr Gewinn generiert. Im abgelaufenen Geschäftsjahr legte der operative Gewinn im Jahresvergleich um 11 Prozent auf nahezu 480 Mio. Euro zu. Unter dem Strich blieben in 2018 knapp 1,9 Mrd. Euro als Gewinn hängen - 6 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Mieten stiegen auf vergleichbarer Basis um 3,4 Prozent, wie das MDax-Unternehmen am Dienstag in Berlin mitteilte. Davon sollen auch die Aktionäre profitieren, das Management will die Dividende von 80 Cent auf 87 Cent je Anteilsschein erhöhen. Im laufenden Jahr hat sich Deutsche Wohnen beim operativen Gewinn noch mehr vorgenommen, das Unternehmen peilt 535 Mio. Euro an.

Charttechnik: Technisch zeigt sich die Aktie des Berliner Unternehmens an einer markanten Hürde angekommen, die sich durch eine Trendlinie bestehend seit Ende August letzten Jahres definiert. ...

