Das Analysehaus Independent Research hat DWS nach Zahlen für 2018 von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und das Kursziel auf 26 Euro belassen. Trotz des Kursanstiegs der Aktien in den vergangenen Wochen halte er an den Schätzungen für den Gewinn je Aktie fest, schrieb Analyst Pierre Drach in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit diesen liege er am unteren Rand der Marktprognosen. Folglich halte er auch am Kursziel von 26 Euro fest, woraus wiederum eine Abstufung der Aktien des Vermögensverwalters resultiere./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2019 / 07:45 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2019 / 10:10 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2019-03-26/11:50

ISIN: DE000DWS1007