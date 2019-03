München/London (ots) -



- F24 gewinnt rund 30 zusätzliche Unternehmenskunden in Großbritannien - Die Übernahme stärkt die Marktposition der F24 in Großbritannien weiter



Die F24 AG stärkt ihre Position als europäischer Marktführer in den Bereichen Alarmierung, Krisenmanagement und kritische Geschäftskommunikation mit der Übernahme der britischen Criticall Ltd., einem der führenden Anbieter von SaaS basierten Alarmierungslösungen in Großbritannien.



Mit diesem Schritt erhält F24 Zugang zu rund 30 weiteren Unternehmenskunden in Großbritannien und stärkt dadurch seine Position als einer der führenden Anbieter auf den englischsprachigen europäischen Märkten. Die Übernahme der Criticall Ltd. mit ihrem Hauptprodukt EmergencyCall steht in Einklang mit der Strategie von F24, die führende paneuropäische Plattform für Alarmierung und Krisenmanagement zu schaffen. Der Wachstumskurs von F24 wird neben dem organischen Wachstum durch die Akquisition als Bestandteil der Buy-and-Build-Strategie von F24 erfolgreich beschleunigt. Raymond James fungierte als exklusiver M&A-Berater für F24 und die Gesellschafter.



"Wir freuen uns außerordentlich, einen der führenden Anbieter von SaaS-basierten Alarmierungslösungen in Großbritannien nun zu F24 zählen zu können", sagt Dr. Jörg Rahmer, Vorstandssprecher der F24 und zuständig für Strategy, Product und Operations. "Dies ist ein wichtiger Schritt, um unsere Positionierung im hochattraktiven Markt Großbritannien weiter auszubauen und den nachhaltigen Wachstumskurs der F24 fortzusetzen."



Die Criticall Ltd. wird eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der F24 AG. CEO Ian Hammond betont: "Ich bin davon überzeugt, dass die Kunden der Criticall in Zukunft von der Erweiterung der Kapazitäten in den Bereichen Produktentwicklung und Kundenservice deutlich profitieren werden." Criticall Ltd. und ihre Kunden gehen von Hammond an die F24 AG über.



Christian Götz, Gründer der F24 AG und Vorstand für Sales, Marketing & PR, HR und Customer Service: "Wir freuen uns sehr, die Criticall Ltd. und Ihre Kunden in die F24 Gruppe integrieren zu können. Was uns verbindet, ist die enge Beziehung zu unseren Kunden in den lokalen Märkten. Mit diesem Schritt erweitern wir unsere Kundenbasis in Großbritannien durch wesentliche Großkunden."



Bereits seit 2017 hat F24 die Anzahl seiner Mitarbeiter verdoppelt und die Expansion mit der Eröffnung von sieben neuen Büros vorangetrieben. Mit mehreren Standorten in Europa sowie Büros im Mittleren Osten und Südamerika betreut F24 heute mehr als 1.700 Unternehmenskunden in über 80 Ländern.



Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.f24.com/presse/



Über F24



F24 ist der führende Software-as-a-Service (SaaS) Anbieter für Alarmierung und Krisenmanagement (FACT24) sowie für sensible und kritische Kommunikation (eCall) in Europa. Mit FACT24 bietet das Unternehmen eine hochinnovative Lösung und unterstützt weltweit Kunden beim effizienten und erfolgreichen Managen von Incidents, Not- und Krisenfällen. Darüber hinaus bietet die eCall-Plattform Lösungen für die hochvolumige Kommunikation von kritischen bis vertraulichen Inhalten im Unternehmensumfeld. Die im Jahr 2000 gegründete F24 AG hat Ihren Firmensitz in München. Sie unterstützt mit ihren Tochtergesellschaften über 1.700 Unternehmen und Organisationen in über 80 Ländern der Erde - im Rahmen der täglichen Kommunikation kritischer oder vertraulicher Inhalte oder im Fall einer Krise. Damit gehört die F24-Gruppe zu den weltweit führenden SaaS-Anbietern für Alarmierung und Krisenmanagement sowie kritische Kommunikation für Geschäftskunden. Als weltweit erstes Unternehmen hat F24 sein integriertes Managementsystem für Informationssicherheit (ISMS) und Business Continuity (BCMS) durch "The British Standards Institution" (BSI) zertifizieren lassen. F24 ist als erstes und einziges europäisches Unternehmen im Gartner Bericht für Emergency/Mass Notification Services gelistet.



Über Criticall Ltd.



Criticall Ltd. wurde 1994 gegründet und ist ein führender Anbieter von SaaS-Alarmierungslösungen in Großbritannien. Criticall Ltd. bedient einen diversifizierten Kundenstamm mit Großkunden aus verschiedenen Branchen. Das Kernprodukt EmergencyCall ist eine der führenden SaaS-basierten Alarmierungslösungen in Großbritannien. Criticall Ltd. bietet seine Lösung rund 30 Kunden aus verschiedenen Branchen an. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.criticall.co.uk



