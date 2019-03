Berlin (ots) - Anlässlich des Treffens von Emmanuel Macron, Angela Merkel und Jean-Claude Juncker mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Paris sagt BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang: "Europa muss jetzt gemeinsam von China Reformen einfordern"



- "Europa muss jetzt gemeinsam von China Reformen einfordern. Das Angebot der französischen Regierung, ihren bilateralen Gipfel mit China für Europa zu öffnen, ist ein historischer Schritt. Unser Kontinent muss mit einer Stimme sprechen. Deutschland und Frankreich tragen als größte Volkswirtschaften Europas besondere Verantwortung dafür, dass die EU sich stark und geschlossen präsentiert.



- Die EU-Institutionen müssen das Maßnahmenpaket auf Basis des Kommissionspapiers 'EU-China - Strategische Perspektiven' zügig, aber auch mit Augenmaß angehen. Die EU verfolgt die richtige Strategie, indem sie auf marktwirtschaftliche Prinzipien pocht, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Besonders die Schließung bestehender Lücken im EU-Recht bei wettbewerbsverzerrenden Investitionen aus dem Ausland sollte in den kommenden Monaten in Brüssel ganz oben auf der Agenda stehen."



OTS: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6570 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6570.rss2



Pressekontakt: BDI Bundesverband der Dt. Industrie Presse und Öffentlichkeitsarbeit Breite Straße 29 10178 Berlin Tel.: 030 20 28 1450 Fax: 030 20 28 2450 Email: Presse-Team@bdi.eu Internet: http://www.bdi.eu