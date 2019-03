Kibaran Resources Limited: Deutschland und Tansania schmieden engere wirtschaftliche Beziehungen DGAP-News: Kibaran Resources Limited / Schlagwort(e): Sonstiges Kibaran Resources Limited: Deutschland und Tansania schmieden engere wirtschaftliche Beziehungen 26.03.2019 / 12:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Deutschland und Tansania schmieden engere wirtschaftliche Beziehungen Kibaran Resources Limited ("Kibaran" oder "das Unternehmen") (Frankfurt WKN: A1C8BX, ASX: KNL) berichtet, dass die Kommunikationsabteilung des tansanischen Präsidenten in Daressalam eine Erklärung veröffentlicht hat, dass die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der tansanische Präsident Dr. John Magufuli vor kurzem Gespräche über eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit beider Länder geführt haben. Ein wesentliches Ergebnis der Gespräche sei die gegenseitige Verpflichtung gewesen, ein Klima des Handels und der Investitionen zu schaffen, um eine stärkere bilaterale Beziehung zu fördern. Damit sollen Deutschlands Möglichkeiten, zur Industrialisierung Tansanias beizutragen, unterstützt werden. Die Gespräche sind ein weiterer Nachweis für die positiven Entwicklungen in Tansania, dazu gehören auch: * Januar 2019 - Ernennung von Doto Biteko zum neuen Minister für Rohstoffe zur Förderung neuer Bergbauinvestitionen; * Januar 2019 - Tansanische Bergbaukonferenz mit Teilnahme des tansanischen Präsidenten und Minister Biteko; * Februar 2019 - Erlass neuer lokaler inhaltlicher Vorschriften, gelockerte Bestimmungen bei der Inhaberschaft einheimischer Unternehmen und Finanzinstitutionen und * März 2019 - Barrick Gold Corporation meldet, dass es mit der Regierung zu Tansania zu einer Einigung zur Beilegung des lange währenden Streits über die Acacia-Mine gekommen sei. Kibarans Epanko Graphitprojekt profitiert von der starken Unterstützung Deutschlands als Kunde und Finanzgeber für den Import von strategischen Rohstoffen für seine Schlüsselindustrien. Die neuesten Entwicklungen sind ein positiver Katalysator für die derzeit laufenden Gespräche mit voraussichtlichen Darlehensgebern und der Regierung von Tansania, um die verbleibenden regulatorischen Fragen zu lösen und die Finanzierung zum Bau der neuen Mine zu sichern. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: INVESTORS MEDIA Andrew Spinks Paul Armstrong Managing Director Read Corporate T: +61 8 6424 9002 T: +61 8 9388 1474 Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 26.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 791713 26.03.2019 ISIN AU000000KNL2 AXC0161 2019-03-26/12:31