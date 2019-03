Mit einem Plus von mehr als 35 Prozent auf 2,10 Australische Dollar ist die Aktie von Lynas am Montagmorgen aus dem Handel an der Heimatbörse in Sydney gegangen. Grund ist ein Übernahmeangebot von Wesfarmers in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar oder 2,25 Dollar je Lynas-Aktie in bar. Das Management von Lynas rät in einer ersten Stellungnahme, vorerst nichts zu unternehmen. Man prüfe das Angebot und werde dann umgehend eine Empfehlung abgeben. Das Übernahmeangebot von Wesfarmers sei laut dem Management von Lynas an eine ganze Reihe von Bedingungen geknüpft. Lynas ist der größte Seltene-Erden-Produzent außerhalb Chinas. Für Wesfarmers wäre es die erste Akquisition, seit man den Einzelhändler Coles Ende vergangenen Jahres ausgegliedert hat und aus dem Kohlegeschäft ausgestiegen ist.

