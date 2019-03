GBC-Analyst Cosmin Filker hat im Interview mit Christiane Bohm, Vorstand der CR Capital Real Estate AG, über die Strategie und die weiteren Aussichten der Immobiliengesellschaft gesprochen, nachdem das Unternehmen zuletzt beim Umsatz- und Ergebnis für 2018 neue Rekordwerte präsentieren konnte.

GBC AG: Frau Bohm, das abgelaufene Geschäftsjahr war hinsichtlich Umsatz und Ergebnis das erfolgreichste Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte. Können Sie diese Entwicklung kurz skizzieren?

Christiane Bohm: Seit 2015 beschäftigen wir uns intensiv mit dem Thema kostenoptimiertes Bauen, um qualitativ hochwertige und bezahlbare Wohnimmobilien anbieten zu können. Unsere Häuser kommen an - die steigende Nachfrage spiegelt sich auch in dem Umsatzplus von über 120% und einem Gewinnwachstum über 30% nieder.

GBC AG: Gibt es noch weitere Bauabschnitte beim Schkeuditzer Projekt, die in den kommenden Jahren realisiert werden? Wie sehen hier die Zeitpläne aus?

Christiane Bohm: In Leipzig werden wir auch in naher Zukunft weitere Häuser realisieren. Aber natürlich sind wir auch in Berlin und seinem stark wachsenden Speckgürtel vertreten. Die Marktgröße in diesen beiden Regionen liegt jährlich bei 12.000 Einheiten. Aber wieviel Prozent sind davon noch wirklich bezahlbar?

GBC AG: Bezahlbarer Wohnraum steht besonders im Fokus ihrer Unternehmensstrategie. Können Sie näher ausführen, was damit gemeint ist?

Christiane Bohm: Es ist kein Geheimnis, dass bezahlbarer Wohnraum fehlt. Zwar herrscht in Deutschland weiterhin Bauboom, doch der Großteil der Entwickler und Investoren fokussiert sich auf das Hochpreissegment. Viele Haushalte können sich diese Preise nicht leisten. Für uns bedeutet bezahlbarer Wohnraum, dass ein Haushalt nicht mehr als 20-25% seines Nettoeinkommens für die Miete aufwendet. Davon sind wir aber in Berlin und Leipzig weit entfernt. Bei den Immobilien zum Kauf haben wir festgestellt, dass Häuser unter 300.000 Euro nachgefragt werden. Aber es gibt nur wenige ...

