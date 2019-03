Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einer 1,8-fachen Überzeichnung ist die Auktion deutscher Schatzanweisungen mit einer Laufzeit bis März 2021 am Dienstag solide ausgefallen. Bei der Auktion der Vorgängertranche am 26. Februar übertraf die Nachfrage die akzeptierten Gebote um das 1,6-fache. Insgesamt betrug das Volumen 4 Milliarden Euro, wovon die deutsche Finanzagentur 846 Millionen Euro - wie üblich - für spätere Marktpflegezwecke in das eigene Buch nahm.

Nachfolgend Einzelheiten der Auktion; in Klammern die Resultate der Vorgängerversteigerung am 26. Februar:

=== Emission 0,00-prozentige Bundesschatzanweisung mit Laufzeit 12. März 2021 Volumen 4 Mrd EUR Bietungsvolumen 5,664 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 3,154 Mrd EUR Bid-to-cover-Ratio 1,8 (1,6) Durchschnittsrend. -0,57% (-0,54%) ===

March 26, 2019 07:07 ET (11:07 GMT)

