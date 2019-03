Bonn (ots) - Erst bewundert, jetzt kritisiert: Deutschland schlägt in der Europäischen Union inzwischen mehr Skepsis als Anerkennung entgegen. Jahrelang einer der Motoren in der EU, ist Frankreich inzwischen die treibende Kraft. Deutschlands Antwort auf die Reformvorschläge des französischen Staatspräsidenten Macron für eine Reform der EU kommt spät und fällt vielen zu zaghaft aus.



Wie ist das Bild der Deutschen in der Gemeinschaft? Welche Rolle sollte Deutschland in der EU einnehmen?



Alexander Kähler diskutiert darüber mit seinen Gästen:



Hélène Kohl, französische Journalistin, Europe 1 Sophie in't Veld, Democraten 66 (Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa) David McAllister, CDU (Vizepräsident der Europäischen Volkspartei, EVP) Zdislaw Krasnodebski, PiS (Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer (EKR)



