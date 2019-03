Der Markt wurde vergangene Woche von Konjunktursorgen verschreckt. Diese Woche gab es zunächst freundlichere Signale, doch auch das half dem Markt nicht wirklich.



Der Ifo-Index für das Geschäftsklima stieg im März überraschend von 98,7 auf 99,6 Punkte. Zuvor gab es sechs Rückgänge in Folge. Reicht das schon, um die Markt in bessere Laune zu versetzen? Das GfK-Konsumklima trübte sich im März allerdings ein. Was ist von diesen widersprüchlichen Signalen zu halten? Marktexperte Robert Halver von der Baader Bank blickt auf die verschiedenen Einflussfaktoren, denen der Markt gerade ausgesetzt ist. Was er für die weitere Entwicklung am Aktienmarkt erwartet, erklärt er im Interview.