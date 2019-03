Unterföhring (ots) -



26. März 2019. Der dunkle Ritter aus dem DC-Universum ist nicht unbedingt der Typ zum Feiern. Seit er 1939 von den Comic-Autoren Bob Kane und Bill Finger zum ersten Mal auf die Straßen von Gotham geschickt wurde, war er der bierernste Gangsterschreck, der einfach nie über die gefährlichen Späße des Jokers lachen konnte. Nach hunderten Comics, Animationsserien und einem Dutzend Kinofilmen ist es trotzdem Zeit, dem Rächer mit zwei seiner besten Kinoauftritte ordentlich zum runden Geburtstag zu gratulieren! Das muss dem Partymuffel ja nicht unbedingt Spaß machen ... ProSieben feiert den 80. Geburtstag von Batman am Sonntag, 31. März 2019, mit "Batman v Superman: Dawn of Justice" um 20:15 Uhr und "Batman Begins" um 23:20 Uhr.



