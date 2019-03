Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für K+S auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Im europäischen Chemiesektor bevorzuge er weiterhin meist defensive Werte, die vom internationalen Handelskonflikt weniger belastet würden, schrieb Analyst Christian Faitz in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Air Liquide sei hier einer seiner Favoriten neben K+S, wobei bei K+S vor allem interne Verbesserungen zusammen mit einer besseren Kali-Nachfrage treiben sollten. Meiden sollten Anleger nach wie vor AkzoNobel und Fuchs Petrolub./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2019 / / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2019-03-26/13:06

ISIN: DE000KSAG888