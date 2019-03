Domstein Seafood AG gründet Tochtergesellschaft in Kanada DGAP-News: Domstein Seafood AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Börsengang Domstein Seafood AG gründet Tochtergesellschaft in Kanada 26.03.2019 / 13:07 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Domstein Seafood AG (Schweiz) hat Aufgrund neuer und langfristigen Kooperationen in Kanada und Alaska beschlossen den bevorstehenden Börsengang der Domstein Seafood Corp an der Kanadischen Börse zu vollziehen. Domstein Seafood beginnt sich auf Übersee zu etablieren. Mit der Gründung einer Kanadischen Gesellschaft möchte das Unternehmen näher am Kunden und am operativen Geschäft stehen. Hierzu hat das Unternehmen in Vancouver Kanada die Domstein Seafood Corp. gegründet. Das Kanadische Unternehmen wird eine höhere Transparenz für spezielle Tätigkeitsgebiete ermöglichen. Im Rahmen der Divisionalisierung wird die Domstein Seafood Corp. sich speziell auf den Kanadischen Markt und den Lachs Handel konzentrieren. Gleichzeitig wird die weltweite Akzeptanz zum Unternehmen bestärkt und der Amerikanische Finanzmarkt angepeilt. Hierfür kündigte das Unternehmen den Börsengang Ende 2019 in Kanada an. Vorteil für den Europäischen Investor Durch die Steigerung der internationalen Beziehungen und der Akzeptanz will man den Umsatz des Unternehmens steigern. Dies wiederum wird den Europäischen Aktionären in Form von höheren Renditen zugutekommen. Quelle: www.domstein.ch 26.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 791737 26.03.2019 AXC0177 2019-03-26/13:08