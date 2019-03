Von Matthias Goldschmidt

BERLIN (Dow Jones)--Das neue Streaming-Angebot von Apple treibt Bertelsmann-Chef Thomas Rabe keine Sorgenfalten auf die Stirn. An der Strategie von Bertelsmann, bei Video-On-Demand vor allem auf lokale Inhalte zu setzen, ändere sich dadurch nichts, sagte Rabe zu Journalisten. Im übrigen sei die Ankündigung des US-Technologiekonzerns vom Vortag "keine Überraschung", Gerüchte habe es schon länger gegeben.

Apple hatte am Montag ein Streaming-Angebot präsentiert, das im Herbst starten soll. Mit dem Dienst namens Apple TV+ will der Konzern vor allem den beiden Schwergewichten Amazon und Netflix Kunden abjagen.

"Klar ist, Netflix, Amazon Prime und seit gestern möglicherweise auch Apple sind Wettbewerber, wenn es um Reichweiten geht", fügte Rabe auf der Bilanzpressekonferenz in Berlin hinzu. Bertelsmann setze aber anders als die Streaming-Plattformen aus den USA vor allem auf lokale Inhalte. Es gebe eine starke Nachfrage nach einer lokalen Plattform. Das sei die Stärke von Bertelsmann und der Tochter RTL. Ziel sei es, in den Fernsehmärkten von RTL Nummer Eins im Bereich lokales Video-on-Demand zu werden. "Wir haben nicht den Anspruch von Netflix oder Amazon Prime, die ganze Welt mit unseren Inhalten zu beglücken."

Den ebenfalls von Apple vorgestellten Abo-Dienst für Nachrichten wollte Rabe noch nicht bewerten. Wenn dieser Kiosk von Apple eine entsprechende Verbreitung bekomme und die Konditionen stimmten, "wüsste ich nicht, warum wir uns das nicht anschauen sollten", so der Manager.

Apple News+ ist erst einmal nur in Nordamerika verfügbar. Nutzer können über den Dienst für 9,99 Dollar im Monat auf Digitalversionen tausender Zeitschriften zugreifen. Ob es den Dienst auch in Deutschland geben wird, ist unklar. Apple hat sich zu einem Start in Europa nicht geäußert.

Die Bertelsmann-Tochter Gruner + Jahr ist einer der größten Zeitschriftenverlage Europas.

