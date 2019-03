Boston (www.anleihencheck.de) - Die Zinserwartungen haben sich im ersten Quartal 2019 sowohl in den Schwellenländern als auch in den Industrieländern wesentlich verändert, so Ricardo Adrogué, Leiter Emerging Marktes Debt bei Barings.Während die Notenbanker in den USA den größten Teil des Jahres 2018 damit verbracht hätten, die Zinssätze in die Höhe zu schrauben, und ihre Kollegen in Europa begonnen hätten, die Lockerungsmaßnahmen zu reduzieren, zeige sich 2019 ein ganz anderes Bild. Die US-Notenbank Federal Reserve und die Europäische Zentralbank hätten den Pausenknopf gedrückt - und würden sich nun wesentlich vorsichtiger verhalten - und China, ohnehin eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften, habe ebenfalls Maßnahmen ergriffen, um die monetären Bedingungen zu lockern und das Wachstum voranzutreiben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...