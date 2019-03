Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die kanadische Great-West Lifeco Group, eine Holding-Gesellschaft mit 1,4 Billionen CAN$ (rund 925 Milliarden Euro) Assets under Administration, zu der unter anderem das Lebensversicherungsunternehmen Canada Life, der irische Marktführer Irish Life und die US-amerikanische Investmentgesellschaft Putnam Investments gehören, hat eine Vereinbarung unterzeichnet, durch die sie über ihre irische Holding Canada Life Irish Holding Limited größter Aktionär der JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37/ WKN A0B9N3) wird, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

