Die NEUE AARGAUER BANK (NAB) erzielte in einem

wettbewerbsintensiven Umfeld 2018 ein solides Geschäftsergebnis. Das

Anlagegeschäft ist dank Netto-Neugeldern (NNA) in der Höhe von CHF

577 Mio. und der anhaltend grossen Nachfrage nach MyNAB Anlagepaketen

weiter gewachsen. Bei den Ausleihungen ist die NAB bei den Privat-

und Firmenkunden im Aargau gezielt um CHF 375 Mio. gewachsen. Sowohl

der Geschäftserfolg von CHF 145.6 Mio. als auch der Reingewinn von

CHF 118.9 Mio. liegen auf dem guten Niveau des Vorjahres.



Die NAB ist gut aufgestellt, fokussiert sich auf das Privat- und

Firmenkundengeschäft im Kanton und wächst in ihren Kernsegmenten.

«Wir sind bei den Ausleihungen bei Privat- und Firmenkunden im Aargau

um 375 Mio. Franken und im Anlagegeschäft mit Netto-Neugeldern von

577 Mio. Franken strategiekonform gewachsen. Ich bin stolz, dass die

Anlageberatung der NAB von der BILANZ zum achten Mal in Folge

ausgezeichnet wurde. Das hat keine andere Bank in der Schweiz

geschafft», fasst CEO Roland Herrmann das Geschäftsergebnis zusammen.



Wachstum im Kerngeschäft



Mehr als eine halbe Milliarde Netto-Neugelder 2018 vertrauten

Kundinnen und Kunden der NAB Netto-Neugelder (NNA) in der Höhe von

CHF 576.7 Mio. an. Berücksichtigt man den Verzicht auf die

Weiterführung des Geschäfts mit externen Vermögensverwaltern und

Auslandkunden, ist dies ein ausgezeichnetes Ergebnis. Die Neugelder

stammen von vielen Privat- und Private-Banking-Kunden. Die

Kundeneinlagen stiegen um CHF 379.4 Mio. (+2.9%) auf CHF 13.5 Mrd.



Stark nachgefragte Anlageberatung



Die NAB betreut Kundenvermögen in der Höhe von CHF 17.5 Mrd. Das

zeugt vom grossen Vertrauen in die Anlagekompetenz der NAB. Diese

wurde im Berichtsjahr zum achten Mal in Folge vom Wirtschaftsmagazin

«BILANZ» ausgezeichnet, was keine andere Bank in der Schweiz

geschafft hat. Die MyNAB Anlagelösungen erfreuen sich einer anhaltend

grossen Nachfrage. Per Ende 2018 wurden seit der Markteinführung über

9'100 Anlagelösungen mit einem Volumen von knapp CHF 2 Mrd.

abgeschlossen. Auch das Volumen der Vermögens-verwaltungsmandate

erhöhte sich trotz der negativen Marktentwicklung um 1.4% auf CHF 3.9

Mrd.



Beliebter Kreditpartner



Bei den Ausleihungen ist die NAB bei Privat- und Firmenkunden im

Aargau um 375 Mio. gewachsen. Bereinigt um den Abbau bei den

Renditeliegenschaften, bei denen die NAB seit mehreren Jahren

zurückhaltend ist, resultiert bei den Ausleihungen netto ein

gezieltes Wachstum von CHF 192.4 Mio. auf CHF 19.6 Mrd. Die

Hypotheken erhöhten sich um CHF 199.0 Mio., was einer Zunahme der

Hypothekarforderungen um 1.1% auf CHF 18.9 Mrd. entspricht. «Die NAB

beurteilt den Aargauer Immobilienmarkt im Bereich der

Renditeliegenschaften verhalten kritisch. Ein Indikator dafür ist,

dass der Leerstand von Mietwohnungen bei hoher Bautätigkeit weiter

zunimmt», sagt CEO Roland Herrmann.



Nachhaltige Risiko- und Geschäftspolitik



Breit abgestützter Erfolg aus dem ordentlichen Bankgeschäft Die

Bank hat in den letzten Jahren ihre Abhängigkeit vom Zinsgeschäft

deutlich verringert und die Bedeutung des Kommissionsgeschäfts

sukzessive erhöht. Die Erträge der NAB mit Kommissionen, Handel und

Zinsen sind dadurch breit abgestützt. Für 2018 liegt der Erfolg aus

dem ordentlichen Bankgeschäft von CHF 319.7 Mio. nur leicht unter dem

guten Vorjahr. Die Bank wächst strategiekonform im Kerngeschäft mit

Privat- und Firmenkunden im Aargau. Der Bruttoerfolg aus dem

Zinsgeschäft konnte mit CHF 227.3 Mio. (+ 1.2%) auf dem

Vorjahresniveau gehalten werden. Das Kommissions- und

Dienstleistungsgeschäft erzielte mit CHF 67.7 Mio. (-1.0%) trotz der

negativen Marktentwicklung gegen Jahresende erneut einen bedeutenden

Beitrag zum Jahresergebnis. Der Erfolg von CHF 21.0 Mio. im

Handelsgeschäft resultiert aus Beratungen und

Absicherungstransaktionen von Firmenkunden. Die NAB fokussiert sich

auf das Kundengeschäft, das stabil geblieben ist. Die Differenz von

CHF 5.2 Mio. resultierte aus Bewertungsveränderungen und

Absicherungstransaktionen der Zinsänderungsrisiken.



Kontinuierliche Effizienzsteigerungen



Um dem anhaltenden Margendruck in der Finanzindustrie zu begegnen,

hat die NAB durch Effizienzsteigerungen und einem strikten

Kostenmanagement den Geschäftsaufwand um 4.7% auf CHF 169.2 Mio.

gesenkt und das Aufwand-Ertrag-Verhältnis auf 52.9%verbessert.



Geschäftserfolg und Reingewinn auf Vorjahresniveau Der

Geschäftserfolg beträgt CHF 145.6 Mio. (-0.5%) und konnte auf dem

hohen Vorjahresniveau gehalten werden. Die NAB erwirtschaftete einen

Jahresgewinn von CHF 118.9 Mio. (-0.8%).



Starke Eigenkapitalkennzahlen



Mit einem Eigenkapital von CHF 1.53 Mrd. hat die NAB ihre starke

Eigenkapitalbasis weiter ausgebaut. Die Gesamtkapitalquote (TCR) von

16.3% liegt deutlich über den regulatorisch geforderten 13.0% und die

Liquiditätsquote (LCR-Quote) liegt mit 108.9% ebenfalls deutlich über

der regulatorischen Anforderung für 2018 von 90%.



NAB ist robust und gesund



Die NAB ist robust und sichert ihre Zinsrisiken konsequent ab. Mit

dem Verzicht auf die Weiterführung des EAM- und

Auslandkundengeschäfts bekräftigt die Bank ihren Fokus auf das

Privat- und Firmenkundengeschäft im Aargau. Die NAB hat ein

kerngesundes Kredit-portfolio und hält zur langfristigen

Zufriedenheit ihrer Kunden an ihrer bewährten Kreditpolitik fest. Das

versteht die NAB unter ihrer langfristigen und nachhaltigen

Geschäftspolitik.



Neuer Marktauftritt WeLove Aargau und Engagement Die NAB hat im

Berichtsjahr ihr Profil weiter geschärft. Der neue Marktauftritt

WeLoveAargau nimmt die Einzigartigkeit des Kantons ebenso auf wie

seine Vielfalt. Und er zeigt die starke Verbundenheit der NAB zum

Aargau und seinen Menschen. Die jährliche Wahl «Aargauer/in des

Jahres», die grosse NAB CHARITY und die Sponsoring-Verlängerungen mit

dem Heitere Open Air Zofingen, dem Argovia Fäscht, dem FC Aarau, dem

Aargauer Kunsthaus, dem Stapferhaus Lenzburg und dem Künstlerhaus

Boswil zeigen, wie sehr der NAB der Aargau am Herzen liegt.



Persönliche Beratung an 26 Standorten



Die NAB ist mit persönlicher Beratung an 26 Standorten lokal stark

verankert. Anfang März hat sie die Berater-Geschäftsstelle

Mutschellen nach einer umfassenden Modernisierung wiedereröffnet.

Damit hat die NAB den 2017 angekündigten Umbau ihres

Geschäftsstellen-netzes bis auf die beiden laufenden Erneuerungen in

Baden und Möhlin mit einem Investitionsvolumen von knapp 10 Millionen

Franken praktisch abgeschlossen.



Innovationen im digitalen Angebot



Die NAB investiert laufend in den Ausbau des digitalen Angebots.

Im Berichtsjahr hat sie das Screensharing in der Kundenberatung, das

neue NAB Online Banking mit Secure Sign und das Multibanking für

Firmenkunden, bei dem auch Konten anderer Banken verwaltet werden

können, eingeführt.



Prognosen



Die wichtigsten Handelspartner der Schweiz wachsen weiterhin und

der Schweizer Franken dürfte stabil bleiben. Dieses Umfeld wirkt

prinzipiell unterstützend für die Exporte. Die Schweizer Wirtschaft

kann sich aber dem globalen Trend der Wachstumsverlangsamung nicht

entziehen und dürfte mit rund 1.5 Prozent wachsen. Der private Konsum

wird unterstützt von der steigenden Beschäftigung, tieferen Mieten

und gesunkenen Energiepreisen. «Wir gehen davon aus, dass der private

Konsum bei stabiler Inflation eine Wachstumsstütze bleiben wird und

sich die Schweizer Wirtschaft solide entwickeln wird. Das dürfte

sich positiv auf unseren Geschäftsverlauf auswirken. Darum erwarte

ich für die NAB auch 2019 ein sehr solides Jahresergebnis», führt

Herrmann weiter aus.



