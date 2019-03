Noch am Montag ist die Aktie der Cronos Group mit einem Plus von mehr als sechs Prozent aus dem Handel an der Heimatbörse in Toronto gegangen. Am heutigen Dienstag notiert die Aktie vorbörslich drei Prozent im Minus. Grund ist ein schwächerer Umsatz im vierten Quartal also von den Analysten erwartet. Diese hatten mit Einnahmen in Höhe von neun Millionen US-Dollar gerechnet. Erzielt hat Cronos zwar einen Anstieg um 250 Prozent auf 5,6 Millionen Euro, die Erwartungen wurden damit aber klar verfehlt. Der Vorstandsvorsitzende der Cronos Group, Mike Gorenstein, zeigt sich dennoch zufrieden mit dem vergangenen Geschäftsjahr: "Wir sind stolz auf alles, was wir 2018 und im vierten Quartal erreicht haben. Im vergangenen Jahr hat sich Cronos auf seine strategischen Ziele konzentriert, was auch zur Partnerschaft mit Altria geführt hat." Er fügte außerdem hinzu: "Wir freuen uns sehr darauf, mit Altria zusammenzuarbeiten, um unsere Ziele zu erreichen. Das Wachstumspotenzial in der Cannabisbranche ist riesig und wir stehen erst am Anfang. Mit unseren differenzierten Marken, der globalen Präsenz, der wachsenden Produktionskapazität, dem Engagement für Innovationen sowie der Partnerschaft von Altria ist die Cronos Group gut positioniert, um die Chance wahrzunehmen. Wir gehen gestärkt ins Jahr 2019 und sind bereit, unsere Strategie umzusetzen." Anleger bleiben mit einem Stopp bei 14,30 Euro weiter investiert.

