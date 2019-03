Die Aktie der Commerzbank knüpft am Dienstag an die Talfahrt der vergangenen Tage an. Zwar fällt das Minus am Mittag nur noch moderat aus, auf Sicht von fünf Tagen beläuft es sich aber bereits auf fast acht Prozent. Das zuletzt noch so aussichtsreiche Chartbild droht sich dadurch wieder einzutrüben.

Den vollständigen Artikel lesen ...