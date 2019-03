Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - ABB (ISIN CH0012221716/ WKN 919730) hat mit der Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co., Ltd. (SWS) ein historisches Geschäft abgeschlossen und wird ein umfassendes Energie- und Antriebspaket für das erste in China gebaute Kreuzfahrtschiff liefern, so ABB in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...