Die Aktie von Wirecard springt am Dienstagnachmittag fast 30 Prozent nach oben. Grund ist die seit langem mit Spannung erwartet Prüfbericht der Kanzlei Rajah & Tann. Diese habe "keine wesentlichen Auswirkungen auf die Abschlüsse der Wirecard Gruppe festgestellt", heißt es in einer Ad-hoc-Meldung, die das Unternehmen soeben veröffentlich hat. Auch der von der Financial Times (FT) erhobene Vorwurf des "Round-Trippings" habe sich nicht bestätigt. Die für den 4. April angesetzte Bilanzpressekonferenz wird auf den 25. April verschoben.

Den vollständigen Artikel lesen ...