Am Montag hat Apple in Cupertino "Apple TV Plus" präsentiert. Auf diesem Videostreamingdienst sollen im Auftrag des Konzerns gedrehte Serien und Filme exklusiv verfügbar sein. Hierfür arbeitet man zum Beispiel mit Steven Spielberg und J.J.Abrams zusammen.



Apple konkurriert damit mit etablierten Playern wie Netflix und Prime Video. Kristian Volaric von Flatex schätzt die Lage auf dem Streamingmarkt hier für Sie ein... Außerdem blickt Volaric im Gespräch mit Moderator Marco Uome auf die charttechnische Entwicklung des amerikanischen Leitindex.