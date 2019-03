Sovrn Holdings, Inc., ein Technologieunternehmen, das Tools und Services zur Verfügung stellt, um mehr als 80.000 Publishern zu helfen, mehr von dem zu tun, was sie lieben, gab heute die Ausweitung des europäischen Geschäfts in Hamburg (Deutschland) bekannt.

Das neue Team wird zusätzlich zu den etablierten Niederlassungen mit Hauptsitz in Boulder sowie Büros in San Francisco, Austin, New York und London in Großbritannien operieren. Das Unternehmen hat Partnerschaften mit vielen führenden deutschen Verlagen, wie WetterOnline.de und Scout24 und IDG geschlossen.

Der deutsche Regional Director von Sovrn wird Michael Zeisler sein, der über 19 Jahre Erfahrung in der digitalen Industrie und neun Jahre Erfahrung im Bereich der Programmatischen Werbung mitbringt. Michael war zuvor Regional Director Central Europe bei PubMatic und bei Turn als Account Director EMEA tätig.

"Ich freue mich sehr, dem Sovrn-Team beizutreten und das Unternehmen in einem neuen Markt voranzutreiben", sagte Zeisler. "Sovrn hat ein einzigartiges Angebot, da es User Engagement und die Sichtbarkeit von Werbeflächen kombiniert, um zusätzliches Inventar zu schaffen. Das bedeutet, dass Publisher mit Premium-Inhalten belohnt werden, da ein engagierter Nutzer einen höheren Wert hat.

"Sovrn unterstützt leidenschaftlich Premium Publisher und bietet Tools und Services, mit denen Content-Ersteller das tun können, was sie lieben. Dieses neue Angebot wird die Reichweite von Sovrn in einem Markt steigern, in dem die Nachfrage nach Partnern steigt, die die wachsenden Anforderungen von Premium-Publishern verstehen und Transaktionen in einer markensicheren Umgebung ohne Fraud anbieten.

Diese Ankündigung erfolgte zu einem aufregenden Zeitpunkt für Sovrn, als sie in ihrer letzten Investitionsrunde über 25 Millionen US-Dollar an Serie-E-Kapital aufnahmen und kürzlich das E-Commerce-Unternehmen VigLink, jetzt Sovrn // Commerce, übernahmen.

Über Sovrn

Sovrn Holdings, Inc. bietet Verlagen jeder Größe Produkte und Dienstleistungen an: von moderner programmatischer Werbung über intelligente, branchenführende Viewability-Technologie bis hin zu professionellen Ad-Ops-Services, flexiblen Instant-Pay-Finanzlösungen und nun auch Commerce-Produkten.

Sovrn hat von TAG (Platinum Partner), JICWEBS und dem IAB (Gold Standard) die höchstmöglichen Zertifizierungen in Bezug auf Transparenz und Betrugsbekämpfungsdaten erreicht und hilft Zehntausenden unabhängiger Verlage dabei, den Umsatz zu erzielen, den sie verdienen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.sovrn.com

