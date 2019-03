Wien (www.fondscheck.de) - Der frühere Vorsitzende der DWS-Geschäftsführung, Nicolas Moreau, hat für seine Tätigkeit 2018 rund 2,9 Millionen Euro erhalten, so die Experten von "FONDS professionell".Dies gehe aus dem Vergütungsbericht der Fondsgesellschaft hervor. Der Ableger der Deutschen Bank sei im März 2018 an die Börse gegangen und habe jüngst seinen ersten Geschäftsbericht als eigene Gesellschaft veröffentlicht. Der Mutterkonzern halte nach wie vor die Mehrheit an dem Asset Manager. ...

