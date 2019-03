Die Baader Bank hat die Einstufung für K+S auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Eine Steuerreform in der kanadischen Provinz Saskatchewan, in der der Düngemittelhersteller ein Kaliwerk betreibt, werde sich in den kommenden acht Jahren nicht auswirken, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Entsprechend sei die negative Kursreaktion wohl überzogen. Die Vereinbarung mit dem australischen Unternehmen Kalium Lakes helfe K+S derweil bei der Umsetzung seiner Wachstumspläne bis 2030./ag/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2019 / 08:37 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0057 2019-03-26/15:11

ISIN: DE000KSAG888