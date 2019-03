Enamine Ltd., ein Anbieter von integrierten Diensten zur Wirkstoffentwicklung mithilfe der weltgrößten Sammlung von Bausteinen und Screening-Komponenten, und H. Lundbeck A/S (Lundbeck), ein internationales Pharmaunternehmen, das neue Wirkstoffe für die Behandlung von Störungen des zentralen Nervensystems erforscht, gaben heute den Ausbau ihrer Forschungszusammenarbeit bekannt. Enamine stellt Lundbeck drei wichtige Komponenten zur Verfügung, die zusammen mit dessen internen Kompetenzen in der chemischen Forschung eine optimale Identifizierung und Entwicklung passender Wirkstoffe ermöglichen:

Eine große, umfassende Bibliothek von 100.000 neuen Screening-Verbindungen für die Komponentensuche für unterschiedliche therapeutische Verwendungszwecke.

Enamine stellt auf Anfrage gezielt und in kurzer Zeit Verbindungen bereit (Nature, 2019, Bd. 566, S. 224-229), die eine effiziente Suche in Milliarden neuartiger chemischer Verbindungen erlauben.

Ein verstärktes Team von FTE-Chemikern von Enamine unterstützt Lundbeck bei allen Nachfolgeaktivitäten zu gefundenen Substanzen, wobei sie sich auf über 170.000 Bausteine im Bestand von Enamine stützen können.

Dr. Paul Kilburn, Director und Leiter des Bereichs medizinische Chemie bei Lundbeck: "Die REAL Database von Enamine ermöglicht es uns, in unserem Programm so schnell und erfolgreich wie nie zuvor neue Substanzen zu entwickeln. Wir freuen uns auf die Ergebnisse unserer HTS-Kampagnen und auf weitere wertvolle Wirkstoffe, die exklusive für uns synthetisiert werden."

Michael Bossert, Verantwortlicher für strategische Allianzen bei Enamine, kommentierte: "Wir freuen uns, unsere langjährige enge Zusammenarbeit mit Lundbeck weiter ausbauen zu können. Dies spiegelt das bereits erreichte hohe Leistungsniveau und den hohen Grad an gegenseitigem Vertrauen wider. Das ist sehr erfreulich."

Über Enamine www.enamine.net

Enamine ist ein in der chemischen Forschung tätiges Unternehmen und Betreiber der weltweit größten Sammlung von Bausteinen und Screening-Verbindungen. Vor-Ort-HTS, ADMET/DMPK und frühe präklinische Studien ergänzen die Kompetenzen des Unternehmens in medizinischer Chemie zu einem leicht anpassbaren integrierten Dienstpaket.

Über Lundbeck www.lundbeck.com

Lundbeck ist ein global tätiges Pharmaunternehmen, das sich in hohem Maße der Verbesserung der Lebensqualität von Menschen verschrieben hat, die mit psychiatrischen und neurologischen Störungen leben müssen. Zu diesem Zweck arbeitet Lundbeck an der Forschung, Entwicklung, Produktion, Vermarktung sowie dem Vertrieb von Arzneimitteln auf der ganzen Welt. Die Produkte des Unternehmens sind ausgerichtet auf die Behandlung von Erkrankungen wie Depressionen, Schizophrenie, Morbus Parkinson und Morbus Alzheimer.

