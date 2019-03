Ein leichter Anstieg bei den Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen sorgt für Erleichterung an der Wall Street und lässt Dow und Co stark in den Dienstag starten. Ob sich die gute Stimmung lange hält, ist fraglich, nachdem erneut schwächere Wirtschaftsdaten auf eine Abkühlung der US-Konjunktur hindeuten. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

