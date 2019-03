Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Wirecard nach Ergebnissen einer externen Prüfung angeblicher Bilanzunregelmäßigkeiten auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Dass die Untersuchung der Kanzlei Rajah & Tann LL.P. Singapore keine wesentlichen Auswirkungen auf die Konzernabschlüsse festgestellt hat, wertete Analyst Robin Brass in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion als Bestätigung seiner Einschätzung, dass der für die Vorwürfe verantwortliche Artikel der "Financial Times übertrieben gewesen sei. Die gesamte Untersuchung des Artikelautors, der dem Unternehmen gegenüber seit Jahren negativ eingestellt sei, entbehre jeglicher grundlegenden Basis. Der dadurch verursachte Kursrückgang des Aktie biete fundamental orientierten investoren deshalb einmal mehr eine gute Kaufgelegenheit./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2019 / 14:27 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2019 / 14:33 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

