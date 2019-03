OAG präsentiert die Entwicklung des "goldenen Flughafen-Dreiecks" in Asien; London Heathrow nach wie vor führend in Europa

Die wichtigsten Ergebnisse:

1. Mit 79.460 Flügen pro Jahr ist die Strecke von Jeju (CJU) nach Seoul (GMP) in Südkorea die verkehrsreichste Route des Planeten.

2. Mit 30.187 jährlich abgewickelten Flügen ist die Strecke von Kuala Lumpur (KUL) nach Singapur (SIN) weltweit die verkehrsreichste internationale Flugverbindung.

3. Mit 17.038 jährlich abgewickelten Flügen pro Jahr ist die Strecke von New York (LGA) nach Toronto (YYZ) die verkehrsreichste internationale Flugverbindung außerhalb Asiens.

4. Zwei der verkehrsreichsten internationalen Strecken weltweit enden in London Heathrow (LHR), wobei die Flüge von New York (JFK) und Dublin (DUB) Platz 13bzw. 15belegen.

OAG, weltweit führender Anbieter von Reisedaten und -analysen, stellte heute die verkehrsreichsten Flugstrecken der Welt vor. Die Analyse von OAG auf Basis des abgewickelten Flugvolumens liefert Erkenntnisse über die Pünktlichkeit von Flügen und die Trägerfrequenz auf internationalen und inländischen Routen.

Die verkehrsreichsten Routen finden sich in der Region Asien-Pazifik, in der weltweit 15 der 20 wichtigsten internationalen und 13 der 20 führenden inländischen Strecken liegen. Die verkehrsreichste Strecke des Planeten mit 79.460 abgewickelten Flügen pro Jahr führt von Jeju (CJU) nach Seoul (GMP) in Südkorea. In zwei aufeinander folgenden Jahren ist die Verbindung von Kuala Lumpur (KUL) nach Singapur (SIN) die weltweit am stärksten genutzte internationale Route (30.187 Flüge jährlich), gefolgt von der Verbindung von Hongkong (HKG) nach Taipei (TPE) mit 28.447 Flügen.

Die verkehrsreichsten Routen außerhalb Asiens führen von New York (LGA) nach Toronto (YYZ) und von Chicago O'Hare (ORD) nach Toronto Pearson (YYZ). In Nordamerika belegt Toronto (YYZ) Platz 5 unter den ersten 10 internationalen Flughäfen. Die Verbindung Los Angeles (LAX) nach San Francisco (SFO) ist die verkehrsreichste Strecke in Nordamerika und belegt in der Weltrangliste Platz 9.

London Heathrow ist der einzige europäische Flughafen, dessen Routen (von New York JFK und Dublin) zu den 20 verkehrsreichsten internationalen Verbindungen zählen. In Europa steht die Route von Amsterdam (AMS) nach London (LHR) mit jährlich 13.115 abgewickelten Flügen an dritter Stelle der verkehrsreichsten internationalen Verbindungen.

"Asien weist einmal mehr die Strecken mit dem stärksten Flugverkehr der Welt auf. Neben der dominierenden Rolle von Hongkong haben sich Singapur, Kuala Lumpur und Jakarta zum neuen "goldenen Dreieck" von Asien entwickelt. Sie bieten ähnliche Vorteile wie die großen Knotenpunkte Boston, New York und Washington in den USA", so John Grant, leitender Analyst bei OAG. "Während Asien und Nordamerika Führungspositionen in den globalen Rankings einnehmen, bleiben die Verbindungen von London Heathrow weiterhin entscheidend für globale Flugreisen, da sieben der verkehrsreichsten Langstreckenflüge der Region in Heathrow enden."

Die vollständige Analyse von OAG liefert regionale Einblicke für Asien-Pazifik, Europa, Lateinamerika, Nordamerika und den Nahen Osten sowie Afrika in den Kategorien Kurz-, Mittelstrecken- und Langstreckenflüge. Für die vollständigen Kriterien und weitere Informationen von OAG laden Sie bitte hier die vollständige Analyse herunter.

Über OAG

OAG ist ein weltweit führender Anbieter von Reisedaten und treibt seit 1929 das Wachstum und die Innovationskraft des Flugreisen-Ökosystems voran.

Wir unterstützen täglich Millionen Reisen weltweit, um das Reiseerlebnis einfacher, unkomplizierter und angenehmer zu gestalten. Mit dem weltweit größten Netzwerk an Flugplänen und Statusdaten sowie führenden Analysewerkzeugen ermöglichen wir es unseren Kunden, fundiertere Entscheidungen zu treffen, sich besser auf Änderungen einzustellen und außergewöhnliche Reiseerlebnisse zu genießen.

Wir sind Partner einiger der wichtigsten globalen Reiseanbieter, Flughäfen, Reisegesellschaften und schnell wachsenden Startups, um die bestmöglichen Services heute und perfekte Innovationen für die Zukunft zu entwickeln.

Das in Großbritannien ansässige Unternehmen OAG betreibt globale Niederlassungen in den USA, Singapur, Japan, Litauen und China.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.oag.com.

