Die Angst vor einer Rezession sorgte gestern für Zurückhaltung am amerikanischen Aktienmarkt. Der Dow Jones drehte kurz vor Handelsende dann aber doch noch ins Plus und legte 0,1 Prozent zu. Der Nasdaq gab 0,1 Prozent nach.



Bei den Einzelwerten geht es um folgende Themen: Öl (WTI), McDonaldu00b4s, Apple, Nike und Nvidia. Patrick Dewayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.