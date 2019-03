Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Analyst Andrew Porteous thematisierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie den neuen Rechnungslegungsstandard IFRS 16. Mit diesem ändere sich wirtschaftlich für den Handelskonzern nur wenig, Investoren sollten die Änderungen in der finanziellen Berichterstattung aber dennoch auf dem Radar haben./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2019 / 21:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2019 / 04:55 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0062 2019-03-26/15:55

ISIN: NL0011794037