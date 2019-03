Wien (www.fondscheck.de) - Der französische Vermögensverwalter Natixis Investment Managers (Natixis IM) hat eine eigene Investment Boutique für globale Themenfonds gegründet, so die Experten von "FONDS professionell".Die neue Tochtergesellschaft firmiere unter "Thematics Asset Management" und habe ihren Sitz in Paris. Sie werde Portfolios anbieten, die gezielt in Themen wie Sicherheit, Wasser sowie Künstliche Intelligenz und Robotik investieren würden. Erste Strategien sollten im zweiten Quartal dieses Jahres zur Verfügung stehen, teile Natixis IM mit. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...