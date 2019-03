Patrick DeWayne blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Bayer wieder. Der Konzern hat sich dazu entschlossen alle Xarelto-Klagen mit einem Vergleich beizulegen. Kostenpunkt: 775 Millionen Dollar. Der Vergleich bedeutet laut Bayer aber nicht die Anerkennung einer entsprechenden Rechtspflicht. Bei den Verkäufen steht Nordex auf dem zweiten Platz. Der Windkraftanlagenbauer hat heute Zahlen und Ausblick präsentiert und diese kommen sehr gut an bei den Anlegern. Die Aktie notiert rund fünf Prozent im Plus.