Rezessionssorgen, harter Brexit - die Nerven der Anleger werden wieder einmal strapaziert. Um so wichtiger, dass sachliche Experten die Lage einordnen und "zurecht rücken". Michael Blumenroth, Robert Halver, Jochen Stanzl im Gespräch mit Antje Erhard.



Was bedeutet diese inverse Zinskurve eigentlich, von der alle reden? Was heißt, die Rezession droht? Und wann? Wodurch? War die FED -Entscheidung keine Lizenz zum Aktienkauf sondern eine Warnung? Fragen von Antje Erhard an Robert Halver, Michael Blumenroth und Jochen Stanzl im Börsenplatz Talk.