Als nächste Generation des beliebten Beckman Coulter Vi-CELL XR Vitalitätsanalyzers bietet der Vi-CELL BLU zahlreiche Verbesserungen, die von Vi-CELL XR-Nutzern auf der ganzen Welt angeregt wurden:



- Kürzere Analyse- und Bearbeitungszeit - Schnellerer Durchsatz durch Erhöhung der Probenkapazität (Probenteller mit 24 Positionen und Lader für 96-Well-Platten) - Geringeres Mindestprobenvolumen (jetzt nur noch 200 µl) - Bessere Korrelation von Gerät zu Gerät - Erweiterte Datenintegritäts- und Compliance-Funktionen



Vom Vi-CELL XR überzeugte Nutzer wünschten sich außerdem einen neuen Vi-CELL Analyzer, der genauso leicht zu bedienen ist wie sein Vorgänger.



"Wir sind uns sicher, das geschafft zu haben", so Lena Lee, zuständige Produktmanagerin bei Beckman Coulter Life Sciences.



"Der Vi-CELL BLU lässt sich genauso einfach bedienen wie der Vi-CELL XR. Der Austausch des Tellers gegen den Plattenlader ist im Handumdrehen erledigt, ebenso wie das Einsetzen der Reagenzkits und das Entsorgen der gebrauchten Röhrchen. In einem ,Chassis', das nur wenig Platz benötigt, haben die Designexperten von Beckman Coulter einen Plattenlader untergebracht. Außerdem wurde auch die Kapazität des Probentellers erhöht. Dank der höheren Probenkapazität des Tellers bleibt den Mitarbeitern mehr Zeit für andere wichtige Tätigkeiten im Labor, sodass der Vi-CELL BLU die Produktivität des Labors noch weiter steigert.



"Außerdem benötigt er für 96 Proben nur drei Stunden - eine Stunde weniger als der Vi-CELL XR."



Mit seinen erweiterten Datenintegritätsfunktionen (z. B. der Möglichkeit, Ergebnisse mittels elektronischer Signaturen dem jeweiligen Bediener zuzuordnen) erleichtert der Vi-CELL BLU Laboren auch die Einhaltung der Datenintegritätsanforderungen gemäß FDA 21 CFR Abschnitt 11 und EU-GMP-Leitfaden.



"Darüber hinaus haben wir einen PC mit Touchscreen in den Vi-CELL BLU integriert, der einen separaten Computer und Bildschirm überflüssig macht und somit Platz auf der Laborbank spart", erklärt Lee weiter.



Wie beim Vi-CELL XR kann die analytische Leistung auch beim Vi-CELL BLU durch Einsatz des Vi-CELL MetaFLEX Bioanalytik-Analyzers gesteigert werden, der Zellkulturparameter wie pH, pCO2, Glucose und Lactat misst.



"Man kann auf jeden Fall sagen, dass der Vi-CELL BLU mit dem Anspruch ins Rennen geht, neue Maßstäbe in Sachen Zellvitalitätsanalyse zu setzen. Und ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind", so Lee.



Weitere Informationen zum Vi-CELL BLU finden Sie auf beckman.com.



