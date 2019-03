Seit Jahresanfang schwankt der Ölpreis nicht mehr so stark. Doch wachsende geopolitische Risiken könnten die ruhige Marktphase beenden.

Wer die Manager der großen Ölhandelskonzerne nach den Gründen für die mageren Gewinne im vergangenen Jahr fragt, erhält stets die gleiche Antwort: der Ölpreis-Einbruch im November und Dezember 2018. Innerhalb weniger Wochen rutschte Öl von über 80 Dollar pro Barrel (rund 159 Liter) auf unter 50 Dollar pro Fass. "Das hat die meisten überrascht", sagt etwa Alex Beard, Chef des Ölhandelsgeschäfts beim Schweizer Rohstoffriesen Glencore.

Auslöser seien die überraschend großzügigen Ausnahmen für Importeure iranischen Öls gewesen. "Das war der Schlüsselfaktor, der alles angestoßen hat", betont Beard auf dem Branchentreffen "FT Commodities Summit" in Lausanne.

Doch für Investoren und Händler sind die US-Sanktionen gegen den Iran keineswegs Vergangenheit. Bereits im Mai will die US-Administration über die zukünftige Iran-Politik entscheiden. Und der Iran-Konflikt ist nicht das einzige geopolitische Spannungsfeld, das die Ölmärkte in den kommenden Wochen elektrisieren dürfte.

Bereits Anfang April könnten US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping zu einem Gipfeltreffen zusammenkommen, um eine Lösung im Handelskonflikt zwischen beiden Ländern zu finden. Gleichzeitig ringen die USA mit Russland und China um Einfluss in Venezuela, dem Land mit den weltweit größten Ölreserven. Und im Juni will das Ölförderkartell Opec entscheiden, ob es das Angebot weiter knapphalten möchte.

Den Ölmärkten steht ein heißer Frühling bevor. Jede einzelne Entscheidung, das haben die Preisbewegungen im vergangenen Jahr gezeigt, können den Ölpreis massiv beeinflussen. Die ruhigen Zeiten des ersten Jahresviertels 2019, als sich der Ölpreis "eher auf der Basis von Fundamentaldaten bewegt hat", wie es der Aufsichtsratschef eines großen Ölhändlers ausdrückte - sie könnten schon bald vorbei sein.

Einen ersten Vorgeschmack gab es bereits am Dienstag: Die Ölpreise, die zuletzt wegen wachsender Sorgen um die Weltkonjunktur etwas zurückgegangen waren, zogen wieder an: Der Brent-Preis kletterte am ...

