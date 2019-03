ZÜRICH (Dow Jones)--Im Einklang mit der weltweit aufgehellten Börsenstimmung hat sich am Dienstag auch der Markt in der Schweiz kauffreudig gezeigt. Teilnehmer sahen darin eine Erholung nach den kräftigen Abschlägen vor allem in der Vorwoche. Belastendes wie schwache US-Konjunkturdaten oder die anhaltende Unsicherheit um den Brexit seien ausgeblendet worden, hieß es. Allerdings blieben die Anleger zugleich vorsichtig und kauften vor allem defensive Aktien. Der SMI gewann 0,9 Prozent auf 9.389 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und zehn -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 48,52 (zuvor: 49,04) Millionen Aktien.

Vor allem die Index-Schwergewichte hielten den SMI im Plus: Nestle gewannen 1,2 Prozent, Novartis 2 Prozent und Roche 1,7 Prozent. ABB zeigten sich wenig beeindruckt von einem Auftrag aus China. Der Konzern liefert Antriebssysteme für das erste in China gebaute Kreuzfahrtschiff. Die Aktie legte 0,2 Prozent zu.

Die Aktie des Messe-Veranstalters MCH Group setzte ihre Abwärtsbewegung um weitere gut 2 Prozent fort. Am Freitag war sie besonders unter Druck geraten, da der Veranstalter der Uhren- und Schmuckmesse Baselworld nach einem Verlust 2018 eine Restrukturierung angekündigt hatte.

Bankentitel gehörten europaweit zu den schwächsten Branchen, belastet von dem anhaltend niedrigen Zinsniveau. Credit Suisse verloren 0,7 Prozent und Julius Bär 1,1 Prozent.

