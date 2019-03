Die US-Bank JPMorgan hat ING nach einem Investorentag in Frankfurt auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Die niederländische Bank habe ihre strategischen Ziele inklusive einer progressiven Dividendenpolitik bestätigt, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Management habe zudem hervorgehoben, weiter darauf konzentriert zu sein, die Mängel im Anti-Geldwäsche-System und den Kundendaten (KYC, Lerne deinen Kunden kennen) zu beheben und gleichzeitig das Unternehmensziel für die Eigenkapitalrendite beizubehalten./gl/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2019 / 11:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2019 / 11:13 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: NL0011821202