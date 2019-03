Tagesausblick für 27.3.: DAX fester. Nordex und Biotech im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Nach vier Tagen mit Verlusten drehte der DAX heute leicht nach oben und überquerte die Marke von 11.400 Punkten. Meldungen auf Thomson Reuters zufolge gab die Stabilisierung an den Anleihenmärkten DAX & Co die nötige Unterstützung. Schwache Wirtschaftsdaten wie der Rückgang der US-Verbraucherstimmung im März und der ZEW-Konjunkturerwartungen für China wurden ignoriert. So schloss der DAX rund 0,6 Prozent im Plus bei 11.420 Punkten und der EuroStoxx 50 Index rund 0,5 Prozent höher bei 3.315 Punkten. Die US-Märkte starteten ebenfalls freundlich in den Handelstag. So verbesserte sich der S&P 500 Index zunächst um 0,56 Prozent auf 2.816 Punkte.

Am Anleihemarkt stabilisierten sich die Renditen nach dem Sturz in den zurückliegenden Tagen. Bei den Edelmetallen verbuchten Gold, Palladium und Silber leichte Kursverluste und der Preis für ein Barrel WTI klebt weiterhin an der Marke von 60 US-Dollar. Der Euro/US-Dollar legte derweil erneut den Rückwärtsgang ein und fiel unter die Marke 1,13 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Airbus profitierte heute von einem Großauftrag aus China. Evotec gab eine Kooperation mit The Mark Foundation in der Krebs-Immuntherapie bekannt. Die gute Stimmung unter den Biotechnologieaktien zeigte sich auch bei den Anteilscheinen von Medigene und Morphosys. Sie waren maßgeblich dafür verantwortlich, dass der European Biotech Index heute mehr als zwei Prozent zulegte. SAP übersprang ohne nennenswerte Nachrichten die Marke von EUR 100. Nordex zeigte nach dem gestrigen Rücksetzer einen starken Rebound und setzte damit den seit Jahresbeginn intakten Aufwärtstrend fort. Impulse kamen unter anderem von einem optimistischen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. Zalando kratzte an einer wichtigen Widerstandsmarke. Gelingt der Ausbruch über EUR 35,50 könnte die Aktie neuen Schwung bekommen. Apple stellte gestern Abend wie erwartet den neuen Streaming-Dienst vor

Morgen werden unter anderem ElringKlinger, Hamburger Hafen, Indus, Medigene, SGL Carbon und Ströer finale Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Siemens Gamesa lädt zudem zur Hauptversammlung ein.

Wichtige Termine

USA - Handelsbilanz, Januar

USA - Leistungsbilanz Q4

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 11.640/11.800/11.950/12.000 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.000 /11.100/11.240/11.370 Punkte

Nach einer schwachen ersten Stunde drehte der DAX heute nach oben und pendelte sich knapp unter dem Tageshoch bei 11.420 Punkten ein. Damit gelang zunächst der Rebound über die Widerstandsmarke von 11.370 Punkten und es besteht die Chance auf eine Erholung bis 11.640/11.700 Punkte. Anleger sollten dennoch die Unterstützungszone 11.300/11.370 Punkte genau im Auge behalten. Die Bullen zeigen aktuell keine Stärke und es fehlen signifikante Impulse. Kippt der Index unter diese Zone, droht eine Fortsetzung der Konsolidierung bis 11.000 Punkte.

DAX in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 16.02.2018 - 26.03.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 27.03.2014 - 26.03.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere inPunkten Bonuslevel/Cap in Punkten Finaler Bewertungstag DAX HX2WLR 138,60 10.200 15.000 20.09.2019 DAX HX52DJ 475,90 10.000 58.000 20.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 26.03.2019; 17:42 Uhr

