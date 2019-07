marktEINBLICKE um 12: DAX deutlich im Plus, Nordex, Evotec & Tesla im Fokus

Nach einer kleinen Verschnaufpause am gestrigen Dienstag, kann der DAX zur Wochenmitte wieder deutliche Kurszuwächse verbuchen. Damit geht auch die Jagd nach neuen Jahreshöchstständen weiter. Den sicheren Hafen Gold brauchen Anleger vielleicht doch nicht.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,7% 12.620 MDAX +0,8% 25.920 TecDAX +0,8% 2.938 SDAX +0,8% 11.512 Euro Stoxx 50 +0,8% 3.537

Die Topwerte im DAX sind Vonovia (WKN: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1), Bayer (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017) und Henkel (WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432). In der zweiten Reihe ging es ebenfalls turbulent zu. Evotec (WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809) konnte in Sachen Just Biotherapeutics-Übernahme Vollzug melden, während die Nordex-Aktie (WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554) dank einer sehr starken Auftragsentwicklung beim Hamburger Windturbinenhersteller ein Kursfeuerwerk abbrannte. Außerdem schauten Anleger hierzulande auf das Rekordquartal von Tesla (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014).

