FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas erholt haben sich am Dienstag die Kurse am deutschen Aktienmarkt. Der DAX gewann 0,6 Prozent auf 11.419 Punkte. Knapp die Hälfte des DAX-Gewinns stammte von Wirecard: Der Kurs schoss um 26,3 Prozent nach oben auf 125,00 Euro.

Laut Unternehmen hatte eine externe Untersuchung keine wesentlichen Auswirkungen der möglichen Verfehlungen in Asien auf die Abschlüsse festgestellt. "Nach der Bestätigung des operativen Ausblicks ist die Aktie verglichen mit Worldpay und Co günstig bewertet", so ein Händler. Allerdings könnten sich Angestellte in Singapur strafbar gemacht haben. Die Bilanz-Pressekonferenz wurde auf den 25. vom 4. April verschoben.

Zykliker kommen nicht mit - Konjunkturdaten enttäuschen

Zum Gesamtmarkt hieß es, einerseits bremsten zwar die kursierenden Konjunktursorgen den Markt. Nun zeigten sich auch in den USA die Schwächeanzeichen immer deutlicher: Sowohl neue Daten vom Immobilienmarkt als auch zum US-Verbrauchervertrauen hatten enttäuscht. So standen im DAX konjunkturabhängige Aktien tendenziell unter Druck: Heidelbergcement verloren 2,3 Prozent, BMW 1,5 Prozent, Daimler, VW und Thyssenkrupp jeweils knapp 1 Prozent.

Andererseits gab es wegen der extrem niedrigen Renditen am Anleihenmarkt laut Händlern aber kaum Anlagealternativen. Bis zu zehn Jahren Laufzeit warfen die Schuldenpapiere des Bundes weiter negative Renditen ab. "Zinsreagible und dividendenstarke Aktien bleiben europaweit überwiegend gesucht", so ein Händler. Fresenius zogen um 3,3 Prozent an und Beiersdorf um 1,3 Prozent.

Bayer auf Sechsjahrestief

Im DAX setzte sich der Ausverkauf der Bayer-Aktie fort: Der Kurs fiel um 0,9 Prozent auf 57,07 Euro. Zeitweise rutschte der Kurs erstmals seit knapp sieben Jahren unter die Marke von 57 Euro. "Für die Aktie gibt es derzeit nur ein Thema und das ist das laufende Verfahren um den Unkrautvernichter Glyphosat", so ein Händler. Unlängst hatte eine zweite Jury in den USA festgestellt, dass das Herbizid der Tochter Monsanto mit verantwortlich für eine Krebserkrankung des Klägers gewesen sei.

Nach Ansicht eines Händlers ist das Risiko, die Aktie zu halten, weiter sehr hoch. Außerdem dürfte es auf Monate hinaus voraussichtlich keine juristische Klarheit geben. Bayer haben von den Hochs im vergangenen Jahr fast die Hälfte an Wert verloren.

Airbus von Auftrag beflügelt - Rückenwind für Nordex

Ein Großauftrag aus China stützte die Airbus-Aktie, die um knapp 2 Prozent zulegte. Die Chinesen haben 300 Flugzeuge geordert. Nordex schossen um knapp 5 Prozent nach oben. Bei dem Windkraftanlagenhersteller soll der Umsatz dank des gut gefüllten Auftragsbuchs 2019 zulegen, nachdem er 2018 um ein Fünftel eingebrochen war.

Deutsche Wohnen hat im vergangenen Jahr Umsatz und Gewinn weiter gesteigert, blieb damit aber hinter den Markterwartungen zurück. Für das laufende Jahr stellte das Unternehmen weiteres Wachstum in Aussicht und erhöhte die Dividende für 2018. Die Aktie zog um 1,1 Prozent an.

Zooplus stark im Minus

Eine Halbierung des Kursziels auf 60 Euro belastete die Aktie von Zooplus. Dabei warnten die Analysten von Berenberg, dass Kunden auch jederzeit leicht auf andere Plattformen wie Amazon umsteigen könnten. Für Zooplus ging es um knapp 8 Prozent nach unten auf 98,35 Euro. Jost Werke gewannen nach einem positiv aufgenommenen Ausblick 3,4 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 82,5 (Vortag: 77,4) Millionen Aktien im Wert von rund 3,61 (Vortag: 3,09) Milliarden Euro. Es gab 16 Kursgewinner und 14 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.419,48 +0,64% +8,15% DAX-Future 11.419,50 +0,43% +7,35% XDAX 11.403,13 +0,31% +7,77% MDAX 24.829,84 +0,86% +15,02% TecDAX 2.721,42 +3,58% +11,07% SDAX 10.770,84 +0,29% +13,27% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,63% -20 ===

