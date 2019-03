Xuzhou, China (ots/PRNewswire) - Bei der von Chinas leitendem Baumaschinenhersteller XCMG organisierten Veranstaltung wurden bei der Preisverleihung in Xuzhou, China, die diesjährigen Gewinner des Wettbewerbs "XCMG Cup Green Innovation Design Competition" bekannt gegeben. Den ersten Preis gewann ein von Gao Shuai von der Yanshan University geleitetes Team für die Forschung und Entwicklung von Förder- und Aushubmaschinen, insbesondere für hochwirksame Lösungen für die Montage von Flügelrädern in großer Höhe.



Beim zweiten XCMG Cup wurden 200 Projekte von 800 Teilnehmen aus acht Ländern und Regionen, darunter aus chinesischen Festland, Macau, Kanada, Brasilien, der Tschechischen Republik, Türkei, Bangladesch und Russland eingereicht.



"Durch die Einladung der weltweit besten Talente von Universitäten und Institutionen hat der XCMG Cup ein neues Forschungs- und Entwicklungsmodell geschaffen, dessen Ziel es ist, schwierige Probleme der Branche zu lösen. Es ist mehr als ein Wettbewerb - es ist ein Pfad zu einer besseren und nachhaltigeren Entwicklung. Die Teilnehmer überraschten uns mit kreativen Ideen, die sich auch in die Praxis umsetzen lassen" sagte Wang Min, Chairman und CEO von XCMG.



Neben den finanziellen Preisen bekommen die Gewinner des ersten und zweiten Preises auch die Gelegenheit, in den Überseebüros von XCMG in Europa und im Red Dot Design Museum studieren. Gewinner, die die grundlegenden Anforderungen erfüllen, erhalten möglicherweise auch Jobangebote bei XCMG. Die Projekte können auch bei den Wettbewerben China Good Design und Red Star Design eingereicht werden.



"Während sich die chinesische Maschinen- und Ausrüstungsbranche in Richtung hochwertiger Produkte und Märkte weiterentwickelt, ist es das Ziel von XCMG, den Mount Everest der Baumaschinenbranche zu erklimmen. Hierzu bedarf es Innovation, grüner und energiesparender Technologien und der Entwicklung einer intelligenter Fertigung, um die neuen Chancen der industriellen Kette zu ergreifen", merkte Wang an.



Viele Konzepte und kreativen Ideen aus dem früheren Wettbewerb wurden bereits heute in Produktdesign und -entwicklung integriert, z. B. ein geräuscharmes Hochleistungsventilatorprojekt aus dem ersten XCMG Cup, der inzwischen von XCMB hergestellt wird.



Der XCMG Cup ist eines der 14 wohl gewählten internationalen öffentlichen Sozialprojekte von XCMG, das sich auf grüne und umweltfreundliche Techniken konzentriert und junge Talente ermutigt, die nachhaltige Entwicklung der Industrie voranzubringen.



Informationen XCMG



XCMG ist ein multinationales Unternehmen im Bereich der Fertigung schwerer Baumaschinen, das auf eine 76-jährige Geschichte zurückblickt. Aktuell belegt das Unternehmen weltweit den sechsten Rang in der Baumaschinenindustrie. Das Unternehmen exportiert in mehr als 183 Länder und Regionen auf der ganzen Welt.



Weitere Informationen finden Sie unter www.xcmg.com oder auf den XCMG-Seiten auf Facebook (https://www.facebook.com/XCMGGroup), Twitter (https://twitter.com/XCMGGroup), YouTube (https://www.youtube.com/user/XCMGgroup), LinkedIn (https://www.linke din.com/company/xcmg-imp-&-exp-co-ltd/?report%252Esuccess=KJ_KkFGTDCf Mt-A7wV3Fn9Yvgwr02Kd6AZHGx4bQCDiP6-2rfP2oxyVoEQiPrcAQ7Bf) und Instagram (https://www.instagram.com/xcmggroup/).



