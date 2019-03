DAX legt zu: Große Erleichterung bei Wirecard

Am heutigen Dienstag kam der DAX lange Zeit nicht vom Fleck. Dies änderte sich am Nachmittag, als Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) mit einer Erfolgsmeldung aufwarten konnte.

Das war heute los. Der Zahlungsabwickler aus Aschheim bei München sieht nach dem Abschluss einer externen Untersuchung den Vorwurf von Korruption und Bilanzmanipulation in seiner Niederlassung in Singapur als entkräftet an. Die Wirecard-Aktie schoss daraufhin zeitweise um mehr als 30 Prozent in die Höhe und beflügelte den Gesamtmarkt. Weitere Kursimpulse waren dagegen eher schwer auszumachen. Noch immer warten Investoren mit Spannung darauf, wie es in Sachen Brexit weitergeht. Zudem bleiben die Konjunktursorgen, obwohl der jüngste ifo Geschäftsklimaindex einen überraschenden Anstieg verzeichnen konnte.

Das waren die Tops & Flops. Neben Wirecard konnte im DAX heute vor allem Fresenius (WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604) überzeugen. Die Aktie des Gesundheitskonzerns kletterte zeitweise um rund 3 Prozent in die Höhe. Damit konnte Fresenius eine Gegenbewegung starten, nachdem die Kursperformance in den vergangenen Tagen alles andere als überzeugend ausgefallen war.

