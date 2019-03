BERLIN (Dow Jones)--Der Bereich "Daten und Gesellschaft" soll als neues Thema im Mittelpunkt stehen, wenn am Donnerstag der von der Regierung eingesetzte Digitalrat zu seinem dritten Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Ministern ihres Kabinetts zusammenkommt. Das kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert an. "Der Fokus soll auf Innovation auf Grundlage von Daten liegen", sagte er zu Journalisten.

Nachdem das Gremium vor sechs Monaten ins Leben gerufen wurden, soll bei dem Treffen laut den Angaben nun allgemein über die gemeinsamen Erfahrungen berichtet werden - von beiden Seiten. "Was wir schon einmal jetzt sagen können, ist, dass der Digitalrat anders ist", konstatierte Seibert. "Genau das haben wir gewollt." Der Digitalrat erarbeite nicht abstrakte Berichte, sondern mache konkrete Vorschläge und helfe bei deren Umsetzung. So würden Workshops zu dem Kernthema durchgeführt, "agile Arbeitsmethoden auch in die Verwaltung zu bringen".

In diesen Workshops arbeite der Digitalrat "ganz konkret mit der Regierung, aber dann auch mit den Staatssekretären und Abteilungsleitern", sagte die Vorsitzende des Gremiums, Katrin Suder. Auf Seiten der Regierung erlebe man "immer stärker große Offenheit und immer stärker die Erkenntnis der Notwendigkeit". Im November hatte der Digitalrat bereits Vorschläge zu den Themen E-Government und digitaler Staat vorglegt. Sie konzentrierten sich den Angaben zufolge unter anderem auf den Bereich Personalpolitik und -entwicklung.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 26, 2019 13:09 ET (17:09 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.