Stabilus S.A.: Dr. Michael Büchsner zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt DGAP-Ad-hoc: Stabilus S.A. / Schlagwort(e): Personalie Stabilus S.A.: Dr. Michael Büchsner zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt 26.03.2019 / 18:48 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Stabilus S.A.: Dr. Michael Büchsner zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt Luxemburg/Koblenz, 26. März 2019 - Der Aufsichtsrat der Stabilus S.A. hat heute in einer außerordentlichen Sitzung Dr. Michael Büchsner (44) zum neuen Vorsitzenden des Vorstands ernannt. Michael Büchsner wird sein Vorstandsmandat voraussichtlich im Laufe des dritten Quartals des Jahres 2019, spätestens aber zum 1. Oktober 2019 aufnehmen. In den vergangenen 20 Jahren war er in verschiedenen leitenden Positionen beim Automobilzulieferer TRW in Österreich, Deutschland und den USA sowie nach der Übernahme von TRW durch die ZF Friedrichshafen AG bei letzterer tätig. Aktuell trägt er dort die globale Verantwortung für den Geschäftsbereich Passive Safety Systems mit den Schwerpunktthemen Strategie, Finanzen, Investitionen und Customer Relations. Er folgt auf Dr. Stephan Kessel, der die Position des CEO zum 1. August 2018 interimistisch übernommen hat und hierzu vom Aufsichtsrat in den Vorstand wechselte. Dr. Kessel wird zum 31. Juli 2019 wieder in den Aufsichtsrat wechseln, da sein Amt als Aufsichtsrat nach Luxemburger Recht maximal ein Jahr ruhen kann. Mit dem Wiedereintritt von Stephan Kessel in den Aufsichtsrat wird das Mandat des derzeitigen Aufsichtsratsvorsitzenden Udo Stark wie geplant enden. # Ende der Ad-hoc-Mitteilung # Mitteilende Person / Investorenkontakt: Andreas Schröder Group Financial Reporting Director Tel.: +352 286 770 21 E-Mail: anschroeder@stabilus.com Pressekontakt: Tobias Eberle Tel.: +49 69 794090 24 E-Mail: Tobias.Eberle@charlesbarker.de Charles Barker Corporate Communications 26.03.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Stabilus S.A. 2, rue Albert Borschette L-1246 Luxemburg Luxemburg Telefon: +352 286 770 1 Fax: +352 286 770 99 E-Mail: info.lu@stabilus.com Internet: www.stabilus.com ISIN: LU1066226637 WKN: A113Q5 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 791973 26.03.2019 CET/CEST ISIN LU1066226637 AXC0300 2019-03-26/18:48