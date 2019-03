(shareribs.com) Frankfurt / New York 26.03.2019 - Finanztitel zeigen sich am Dienstag überwiegend fester. Vor allem die Deutsche Bank erholt sich. An der Wall Street klettern Visa und Mastercard. Commerzbank notieren derweil leichter. Kurs vor Handelsschluss klettert der DAX um 0,7 Prozent auf 11.427 Punkte. Im Wesentlichen wird der Index nach oben gezogen von Wirecard, welche sich um 24 Prozent verteuern. ...

