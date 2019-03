Seit einiger Zeit preisen vor allem die Anleihemärkte den wirtschaftlichen Abschwung ein, daher die Invertierung von Zinskurven. Bislang waren es Frühindikatoren wie Einkaufsmanagerindizes, die auf eine deutliche Abkühlung hindeuteten - heute aber zeigen erstmals auch die Konsumentendaten wie das Gfk-Konsumklima und auch das US-Verbrauchervertrauen (Conference Board), dass der Abschwung bei den Konsumenten ankommt: in den USA fällt die Einschätzung der aktuellen Lage so stark wie seit der Finanzkrise nicht mehr, in Deutschland fallen ...

