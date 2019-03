Weatherford TR1P gewinnt "Spotlight on New Technology®"-Award

Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc

(NYSE: WFT) hat das weltweit erste ferngesteuerte

Single-Trip-Tiefwasser-Komplettierungssystem auf den Markt gebracht.

Durch die Kombination der Ober- und Unterkomplettierungen in nur

einer Fahrt konnten mit dem System die Installationsdauer um 40 bis

60 Prozent und die Bohrzeit um vier bis sechs Tage reduziert werden.



Mittels der Radiofrequenz-Identifikationstechnologie (RFID)

ermöglicht das praxiserprobte TR1P-System einen zu 100 Prozent

eingriffslosen Vorgang sowohl beim Förder- als auch beim

Injektionsbohrloch.



"Das erweiterte TR1P-Einsatzsystem von Weatherford hat in der

Branche einen neuen Maßstab für Komplettierungssysteme gesetzt,

insbesondere in Tiefwasserumgebungen", sagt Mark Hopmann, Präsident

des Bereichs Completions von Weatherford. "Die Möglichkeit, mehrere

Vorgänge schneller, mit weniger Anlagen und weniger Personal

durchzuführen, ist bahnbrechend für die Tiefwasser-Branche und die

Lösung für unsere Kunden, um die Effizienz bei der Installation von

Tiefwasser-Komplettierungssystemen deutlich zu erhöhen. Mit TR1P

haben Sie die Möglichkeit, die Vorgänge durchzuführen, die von Ihrem

Reservoir und nicht von Ihrem Budget verlangt wird."



Die Branche hat die Tiefwasserfähigkeiten von TR1P bereits zur

Kenntnis genommen: Das System wurde zum Gewinner des Spotlight on New

Technology® Award ernannt, der im Rahmen der Offshore Technology

Conference (OTC) verliehen wird, die vom 6. bis 9. Mai 2019 in

Houston stattfindet. TR1P hat ebenfalls den Meritorious Award for

Engineering Innovation von Hart Energy Publishing erhalten. Beide

Preise werden für bahnbrechende Innovationsprodukte verliehen, welche

die Offshore-Exploration und -Produktion begünstigen.



"Durch die Verleihung dieser Preise hat die Branche den Wert

unserer TR1P-Technologie anerkannt", sagt Hopmann. "Bei einem

Tiefwasser-Injektionsbohrloch in Westafrika konnte die

Installationszeit durch TR1P um 40 bis 60 Prozent und die Bohrzeit im

Vergleich zu einer Ober- und Unterkomplettierung im Rahmen von zwei

Fahrten um vier bis sechs Tage reduziert werden."



Als einziger Anbieter von RFID-Technologie-fähigen Bohrwerkzeugen

hat Weatherford diese Fähigkeit mit Elementen seiner bestehenden

Komplettierungstechnologien kombiniert. Das Ergebnis ist der

branchenweit erste zu 100 Prozent eingriffslose Betrieb, der die

Gesamtkosten der Installation eines Tiefwasser-Komplettierungssystems

erheblich reduziert.



Vorteil des TR1P-Systems:



- Keine Kontrolllinien, Waschrohr, Drahtleitung, Coiled-Tubing,

Tiefbohranlagen und Wet-Connects

- Funktionstest sämtlicher Komponenten während der Installation

- Bohrloch von oben bis unten zirkulieren

- Eine Zone oder das gesamte Bohrloch simulieren und isolieren

- Ausgewählte obere und untere Komplettierungskomponenten festlegen

und überprüfen

- Unabhängige Barrieren überprüfen

- Das Bohrloch per Fernzugriff online schalten



Weatherford erhält den OTC Spotlight on New Technology® Award am

6. Mai 2019 um 16 Uhr in der NRG Center Rotunda Lobby.



Informationen zu Weatherford



Weatherford ist einer der größten multinationalen

Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technik und

Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen

ist in mehr als 80 Ländern tätig, beschäftigt ca. 26.500 Mitarbeiter

und verfügt weltweit über ein Netzwerk mit ca. 700 Standorten,

darunter Produktions-, Service-, Forschungs- und Entwicklungs- und

Schulungseinrichtungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter

www.weatherford.com. Verbinden Sie sich mit Weatherford auch auf

LinkedIn (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2413700-1&h=103731213&u

=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2413700-

1%26h%3D732303234%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcomp

any%252Fweatherford%26a%3DLinkedIn&a=LinkedIn), Facebook (https://c21

2.net/c/link/?t=0&l=de&o=2413700-1&h=1656689151&u=https%3A%2F%2Fc212.

net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2413700-1%26h%3D1821996490%2

6u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FWeatherfordCorp%26a%3DF

acebook&a=Facebook), Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=241

3700-1&h=2774784702&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26

l%3Den%26o%3D2413700-1%26h%3D3132773166%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwi

tter.com%252Fweatherfordcorp%26a%3DTwitter&a=Twitter) und YouTube (ht

tps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2413700-1&h=3121144936&u=https%3A%2

F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2413700-1%26h%3D156

7847725%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fuser%252Fweathe

rfordcorp%26a%3DYouTube&a=YouTube).



