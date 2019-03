Die NordLB hat die Aktie der Lufthansa nach Jahreszahlen auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Angesichts der vielen Belastungsfaktoren habe sich die Fluggesellschaft als sehr standfest erwiesen, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem "verlangt die weitere Reduzierung des Wachstumsziels zugunsten operationeller Stabilität in einem herausfordernden Umfeld Respekt". Bei der anstehenden weiteren Marktkonsolidierung könnte die Lufthansa eine aktive Rolle spielen./gl/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2019 / 17:09 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2019 / 17:12 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0008232125